"Роскосмос" объяснил бессмысленность хакерских атак на сайты корпорации

Хакерские атаки на сайты "Роскосмоса" не имеют смысла. Об этом заявил директор департамента цифрового развития корпорации Константин Шадрин. Он добавил, что госкорпорации удаётся отразить часть массированных кибератак, осуществляемых из-за рубежа.

"Часть попыток взлома удалось предотвратить, но в ряде случаев приходится проводить работы по восстановлению сайтов и устранению фейков. Нам понятен мотив, но непонятна целесообразность этих атак. Наши сайты не хранят какой-либо важной информации — это просто информационные визитки, их и взламывать-то неинтересно", — приводит слова Шадрина пресс-служба "Роскосмоса".

Там также уточнили, что сайты корпорации подвергались атакам на протяжении двух дней — 3 и 4 марта. IP-адреса атакующих были зарегистрированы на территории стран Запада, преимущественно США, Канады, Швеции, Нидерландов и Австралии. Под удар также попали сайты "Энергии", ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ЦЭНКИ, Российских космических систем, ЦНИИмаша, АО "Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва", Усть-Катавского вагоностроительного завода.