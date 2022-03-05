Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил поставки в РФ
В компании пояснили, что к такому решению им пришлось прийти из-за неясной финансовой и экономической ситуации. Также свою роль сыграли нарушения цепочек поставок.
Крупнейший японский производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приостановила поставку своей продукции в РФ. Об этом сообщили в её пресс-службе.
Там пояснили, что соответствующее решение было принято из-за нарушения цепочек поставок. Немаловажную роль также сыграла неясность финансовой и экономической ситуации.
Ранее Лайф писал, что компания Samsung объяснила, с чем связана приостановка поставок в Россию. Отмечается, что санкции на этот процесс повлияли, но связи с политикой южнокорейского производителя нет. Заводы на территории России продолжают функционировать.
Как рассказывал Лайф, введение санкций и ограничений связано с тем, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Он указал на то, что Запад не только вводит санкции против РФ, но и допускает высказывания о вероятности конфликта с НАТО. Лайф следит за развитием ситуации вокруг Украины.