Японский производитель строительной техники Komatsu приостановил поставки в РФ

Крупнейший японский производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu приостановила поставку своей продукции в РФ. Об этом сообщили в её пресс-службе.

Там пояснили, что соответствующее решение было принято из-за нарушения цепочек поставок. Немаловажную роль также сыграла неясность финансовой и экономической ситуации.