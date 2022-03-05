Минобороны Словакии отказалось передавать свои самолёты Украине
Как заявили в ведомстве, республика не может отдать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены.
В Минобороны Словакии опровергли поступившую ранее информацию о передаче самолётов Украине. Там сообщили, что такой вопрос даже не обсуждался.
"Словакия не планирует передавать свои самолёты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было", — сказала пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.
Там отметили, что не могут передать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены. Направить свои самолёты Украине до этого уже отказались власти Польши и Болгарии.
Как сообщал Лайф ранее, пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке" сообщала, что три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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