Минобороны Словакии отказалось передавать свои самолёты Украине

Как заявили в ведомстве, республика не может отдать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены.

В Минобороны Словакии опровергли поступившую ранее информацию о передаче самолётов Украине. Там сообщили, что такой вопрос даже не обсуждался.

"Словакия не планирует передавать свои самолёты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было", — сказала пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.

Там отметили, что не могут передать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены. Направить свои самолёты Украине до этого уже отказались власти Польши и Болгарии.