НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 04:10

Минобороны Словакии отказалось передавать свои самолёты Украине

Как заявили в ведомстве, республика не может отдать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены.

В Минобороны Словакии опровергли поступившую ранее информацию о передаче самолётов Украине. Там сообщили, что такой вопрос даже не обсуждался.

"Словакия не планирует передавать свои самолёты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было", — сказала пресс-секретарь Минобороны республики Мартина Коваль-Какашчикова.

Там отметили, что не могут передать другой стране "такой важный элемент защиты" воздушного пространства без адекватной замены. Направить свои самолёты Украине до этого уже отказались власти Польши и Болгарии.

СВР: Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов на Украину

СВР: Спецслужбы стран НАТО перебрасывают иностранных террористов на Украину

Как сообщал Лайф ранее, пресс-служба Военно-морских сил ВСУ на своей странице в "Фейсбуке" сообщала, что три страны НАТО передадут Украине 70 боевых самолётов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Pexels

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1