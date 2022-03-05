РБК: Компании России начали активно переходить на отечественные облачные сервисы

Российский бизнес начал процесс перехода на отечественные облачные сервисы. Представители нескольких компаний, оказывающих облачные услуги, сообщили, что за последнюю неделю спрос вырос в несколько раз.

Как пишет РБК, этот процесс начался в связи с новыми санкциями США и других стран. При этом эксперты считают, что эффект может стать долгосрочным, как это было в пандемию.

Представители рынка отмечают, что критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру переносят в превентивных целях. Ожидается, что на отечественные "облака" перейдёт около трети или даже двух третей пользователей.

По оценке iKS-Consulting, в 2021 году объём российского облачного рынка составлял около 130 миллиардов рублей, из которых 46,6 миллиарда приходились на сегмент IaaS (инфраструктура как сервис). На иностранные сервисы приходилось около 7,1%, и их услуги покупались напрямую. По некоторым оценкам, рынок российских клиентов Amazon web services (AWS), Google Cloud и Microsoft Azure составляет около 400 миллионов долларов в год.