Политик уверен, что, какие бы команды сейчас ни давал президент Украины националистам, они не будут выполняться: радикалы внедрены уже во все подразделения страны.

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным маловероятны, так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

В интервью РИА "Новости" он отметил, что о чём-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и кого слушают, а националисты в армии вряд ли будут готовы подчиняться приказам Зеленского, которые им не понравятся.

"Я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены абсолютно во все подразделения войск киевского режима", — отметил Азаров.

Он подчеркнул, что не является противником переговоров, но видит их смысл только с теми, кто обладает реальной властью, чьи решения впоследствии будут выполнены.

"Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже, как сейчас в Беловежской пуще, договорились о создании "зелёных коридоров"... Если они будут реализованы — эти договоры, переговоры, то это большой плюс", — резюмировал Азаров.