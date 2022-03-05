Экс-премьер Украины Азаров усомнился в возможности переговоров Путина и Зеленского
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев
Политик уверен, что, какие бы команды сейчас ни давал президент Украины националистам, они не будут выполняться: радикалы внедрены уже во все подразделения страны.
Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным маловероятны, так считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
В интервью РИА "Новости" он отметил, что о чём-то договариваться можно с теми, кто обладает реальной властью и кого слушают, а националисты в армии вряд ли будут готовы подчиняться приказам Зеленского, которые им не понравятся.
"Я не уверен, будут ли команды Зеленского исполняемы теми националистами, нацистами, которые сейчас находятся и внедрены абсолютно во все подразделения войск киевского режима", — отметил Азаров.
Он подчеркнул, что не является противником переговоров, но видит их смысл только с теми, кто обладает реальной властью, чьи решения впоследствии будут выполнены.
"Я не против любых переговоров, кстати сказать. Потому что, если даже, как сейчас в Беловежской пуще, договорились о создании "зелёных коридоров"... Если они будут реализованы — эти договоры, переговоры, то это большой плюс", — резюмировал Азаров.
Ранее Лайф писал, что Зеленский заявил о готовности обсуждать с Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР. Президент Украины сказал в интервью иностранным СМИ, что другого средства, кроме переговоров, в данном случае нет, и попросил российского лидера провести с ним очную встречу.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.