В Новосибирске мальчик отравился насмерть неизвестным веществом
Что именно это было, теперь выясняют в лаборатории. А следователи разбираются, как произошла трагедия. Подробности пока не приводятся.
В Новосибирске начата доследственная проверка по факту смерти ребёнка: 12-летний мальчик скончался в результате отравления неустановленным веществом. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
"Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъяты образцы вещества, назначена химическая экспертиза", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье 11-месячный мальчик отравился наркотиками. Вопросы у следователей возникли к отцу — как ребёнок получил доступ к запрещённым веществам.
Агентство "Москва"