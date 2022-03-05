НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
5 марта, 04:49

В Новосибирске мальчик отравился насмерть неизвестным веществом

Что именно это было, теперь выясняют в лаборатории. А следователи разбираются, как произошла трагедия. Подробности пока не приводятся.

В Новосибирске начата доследственная проверка по факту смерти ребёнка: 12-летний мальчик скончался в результате отравления неустановленным веществом. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

"Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, изъяты образцы вещества, назначена химическая экспертиза", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Токсиколог Долгинов раскрыл опасную для здоровья человека дозу ртути

Токсиколог Долгинов раскрыл опасную для здоровья человека дозу ртути

Ранее Лайф сообщал, что в Подмосковье 11-месячный мальчик отравился наркотиками. Вопросы у следователей возникли к отцу — как ребёнок получил доступ к запрещённым веществам.

Обложка ©

Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1