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5 марта, 05:25
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Путин присвоил полковнику Бернгарду звание Героя России за подвиг на Украине

Ранее он участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" офицер вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя.

<p>Алексей Бернгард. Фото © <a href="https://mil.ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны РФ</a></p>

Алексей Бернгард. Фото © Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за выполнение боевых задач на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", отметил Кожемяко.

Ранее полковник Алексей Бернгард участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" он вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя. Грамотные и решительные действия полковника в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.

В Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z"

В Минобороны РФ рассказали о подвигах и героизме российских военных в ходе "Операции Z"

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

Оксана Попова

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