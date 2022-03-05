Путин присвоил полковнику Бернгарду звание Героя России за подвиг на Украине

Ранее он участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" офицер вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя.

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за выполнение боевых задач на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", — отметил Кожемяко.