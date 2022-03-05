Путин присвоил полковнику Бернгарду звание Героя России за подвиг на Украине
Алексей Бернгард. Фото © Минобороны РФ
Ранее он участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" офицер вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя.
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру бригады морской пехоты, полковнику Алексею Бернгарду за выполнение боевых задач на Украине. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
"Высшую воинскую награду Алексей получил за умелые действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на востоке Украины. Его подразделение успешно прорвало оборону противника и обратило его в паническое бегство", — отметил Кожемяко.
Ранее полковник Алексей Бернгард участвовал в боевых действиях в Сирии и был награждён государственными наградами. С первых минут "Операции Z" он вместе с подчинёнными вёл наступательные бои в направлении Мариуполя. Грамотные и решительные действия полковника в сочетании с высоким профессионализмом и умелым руководством личным составом позволили за короткий срок вклиниться в оборону противника и выполнить поставленную задачу с минимальными потерями.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.