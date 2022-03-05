Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов страны

Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.



"До 14 марта 2022 года 3:45 по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — сказано в сообщении.

Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Для этого подойдут аэропорты, которые работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полётов. Это аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.