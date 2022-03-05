Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов страны
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам.
Режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России продлён. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
"До 14 марта 2022 года 3:45 по московскому времени продлён режим временного ограничения полётов в российские аэропорты юга и центральной части России. Полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — сказано в сообщении.
Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты ведомство рекомендует российским авиакомпаниям организовать перевозку по альтернативным маршрутам. Для этого подойдут аэропорты, которые работают в штатном режиме и имеют достаточно пропускной способности для обеспечения авиапассажиров в условиях увеличения интенсивности полётов. Это аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.
Отмечается, что рейсы в Калининград осуществляются по расписанию: российские авиакомпании используют воздушные трассы через нейтральные воды Балтийского моря для полёта в данный регион.
Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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