Российские войска уничтожили склад с комплексами Javelin и NLAW в Житомире
По словам генерал-майора Конашенкова, за всё время "Операции Z" российские бойцы поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.
Российские военные ударом высокоточного оружия большой дальности за сутки уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, на данном складе хранились противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW. За всё время "Операции Z" Вооружённые силы России поразили 2037 объектов военной инфраструктуры Украины.
Ранее Лайф писал, что Россия объявляет на Украине режим тишины. Кроме того, с 10 часов утра по московскому времени открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / Красильников Станислав