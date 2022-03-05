Минобороны РФ сообщило о ходе операции в Мариуполе и взятых под контроль населённых пунктах

По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах.

Российские военнослужащие за прошлые сутки взяли под контроль такие населённые пункты, как Преображенка, Комсомольское, Загорное и другие, в то время как силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, по словам Конашенкова, под контроль взято десять украинских населённых пунктов: Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка, Преображенка, Комсомольское, Загорное. Кроме того, по вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.