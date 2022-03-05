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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 07:29
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Минобороны РФ сообщило о ходе операции в Мариуполе и взятых под контроль населённых пунктах

Кадр из видео © Пресс-служба Минобороны России

Кадр из видео © Пресс-служба Минобороны России

По вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики "Азова" и "Айдара" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детсадах.

Российские военнослужащие за прошлые сутки взяли под контроль такие населённые пункты, как Преображенка, Комсомольское, Загорное и другие, в то время как силы ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг Мариуполя, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, по словам Конашенкова, под контроль взято десять украинских населённых пунктов: Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское, Любимовка, Преображенка, Комсомольское, Загорное. Кроме того, по вошедшим в город подразделениям Народной милиции боевики нацбатальонов "Азов" и "Айдар" ведут огонь с позиций, оборудованных в школах, больницах, роддомах и детских садах.

Лайф напоминает, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Виктория Дитрих
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