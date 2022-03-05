Samsung снова откроется в России в ближайшее время
Что касается сервисных услуг — они будут осуществляться в полном объёме.
Компания Samsung совсем скоро возобновит работу в России в штатном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объёме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник внутри компании.
"В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания — оно производится в полном объёме", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что в Москве открылись магазины по продаже техники Apple re:Store. Накануне все они оказались закрыты в Москве и Санкт-Петербурге. Как уточнили в компании, мера носила временный характер. Ретейлеру было необходимо оценить текущую ситуацию на рынке.
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