Samsung снова откроется в России в ближайшее время

Компания Samsung совсем скоро возобновит работу в России в штатном режиме, сервисное обслуживание производится в полном объёме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник внутри компании.

"В ближайшее время компания возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас мы работаем над поиском решений по восстановлению наших поставок в Россию. Что касается сервисного обслуживания — оно производится в полном объёме", — говорится в сообщении.