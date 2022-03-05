Профессор Черняховский указал на потери Финляндии от вступления в НАТО
Эксперт уверен, что для страны этот шаг будет обозначать ухудшение отношений с Россией, так как она сильно интегрирована и её благополучие во многом связано с поставками сырья от РФ.
Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский в разговоре с Лайфом рассказал, чем грозит для Финляндии вступление в НАТО. По его мнению, для страны этот шаг будет обозначать ухудшение отношений с Россией, так как она сильно интегрирована и её благополучие во многом связано с поставками сырья от РФ.
"Со стороны Финляндии это, конечно же, недружественный шаг по отношению к России. И естественно для нас здесь тоже приятного мало. Но это значит, что Финляндия в случае ухудшения отношений делает себя естественной целью и мишенью ответного удара. Я не уверен, что по факту до этого [вступления в НАТО] дойдёт, потому что реальных причин и мотивов для Финляндии вряд ли здесь можно найти", — считает собеседник Лайфа.
Черняховский также добавил, что у Финляндии хорошие отношения с Россией, "но в условиях нынешнего западного безумства, конечно, может случиться всё, что угодно".
Напомним, ранее премьер Финляндии заявила о готовности страны вступить в НАТО при угрозе безопасности. Вместе с тем она отметила, что такое решение не может приниматься в спешке. Позднее президент Саули Ниинистё заявлял об отсутствии причин для вступления страны в альянс. Он также отметил, что сейчас мир находится в более опасной ситуации, чем в эпоху холодной войны, поскольку между Москвой и Вашингтоном нет юридически обязывающих соглашений в сфере вооружений. 5 марта президент Финляндии заявил о готовности обсуждать вступление страны в НАТО.
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