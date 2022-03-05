Профессор Черняховский указал на потери Финляндии от вступления в НАТО

Доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Черняховский в разговоре с Лайфом рассказал, чем грозит для Финляндии вступление в НАТО. По его мнению, для страны этот шаг будет обозначать ухудшение отношений с Россией, так как она сильно интегрирована и её благополучие во многом связано с поставками сырья от РФ.

"Со стороны Финляндии это, конечно же, недружественный шаг по отношению к России. И естественно для нас здесь тоже приятного мало. Но это значит, что Финляндия в случае ухудшения отношений делает себя естественной целью и мишенью ответного удара. Я не уверен, что по факту до этого [вступления в НАТО] дойдёт, потому что реальных причин и мотивов для Финляндии вряд ли здесь можно найти", — считает собеседник Лайфа.