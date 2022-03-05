Смертоносный дуэт: Минобороны РФ показало уничтожение украинской бронетехники с вертолётов Ка-52
Такие машины используются также для доставки десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Видео © Минобороны РФ
Минобороны РФ показало впечатляющие кадры применения вертолётов Ка-52 в ходе специальной военной операции на Украине. Экипажи винтокрылых машин в составе пары уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами.
"Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации", — отметили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ