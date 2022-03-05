eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину

Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта, говорится в рассылке компании по электронной почте.

По мнению eBay, такие меры приняты в связи с тем, что необходимо защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках. Кроме того, маркетплейс сообщил о временном прекращении взимания комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств.