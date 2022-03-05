eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину
Кроме того, компания сообщила о временном прекращении взимания комиссии за реализацию для пользователей Незалежной, дабы сгладить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств.
Американская компания eBay, занимающаяся онлайн-продажами, приостановила доставку заказов в Россию и на Украину с 3 марта, говорится в рассылке компании по электронной почте.
По мнению eBay, такие меры приняты в связи с тем, что необходимо защитить покупателей и продавцов, пострадавших от перебоев в транспортировках. Кроме того, маркетплейс сообщил о временном прекращении взимания комиссии за реализацию для пользователей на Украине, чтобы смягчить давление, обусловленное нарушением движения денежных средств.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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