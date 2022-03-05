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Опубликовано 5 марта 2022, 08:23

Дроны в Иннополисе нарисовали в ночном небе букву Z

Дроны в Иннополисе. Скриншот видео © VK / "В Казани поймут | Казань | Главное сообщество"

Дроны в Иннополисе. Скриншот видео © VK / "В Казани поймут | Казань | Главное сообщество"

Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.

Дроны в Иннополисе. Видео © VK / "В Казани поймут | Казань | Главное сообщество"

В городе Иннополисе Республики Татарстан дроны выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине и российских военных. Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.

На кадрах видно, как десятки беспилотников в тёмное время суток роем поднимаются над зданием. За несколько секунд начинают проясняться очертания, и в итоге дроны рисуют в ночном небе большую букву Z.

Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике
Минобороны России предложило варианты значения букв Z и V на военной технике

Во многих городах России и зарубежных странах проходят акции в поддержку специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Российские автомобилисты размещают на машинах наклейки Z в знак поддержки денацификации Украины. Во флешмобе приняло участие более десяти тысяч автолюбителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов РФ. Акции в поддержку России прошли также в США, Италии, Сербии, Черногории и многих других.

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Оксана Попова
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