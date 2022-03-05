Дроны в Иннополисе нарисовали в ночном небе букву Z
Дроны в Иннополисе. Скриншот видео © VK / "В Казани поймут | Казань | Главное сообщество"
Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.
Дроны в Иннополисе. Видео © VK / "В Казани поймут | Казань | Главное сообщество"
В городе Иннополисе Республики Татарстан дроны выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине и российских военных. Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.
На кадрах видно, как десятки беспилотников в тёмное время суток роем поднимаются над зданием. За несколько секунд начинают проясняться очертания, и в итоге дроны рисуют в ночном небе большую букву Z.
Во многих городах России и зарубежных странах проходят акции в поддержку специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса — "Операции Z". Российские автомобилисты размещают на машинах наклейки Z в знак поддержки денацификации Украины. Во флешмобе приняло участие более десяти тысяч автолюбителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов РФ. Акции в поддержку России прошли также в США, Италии, Сербии, Черногории и многих других.