Дроны в Иннополисе нарисовали в ночном небе букву Z

Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.

В городе Иннополисе Республики Татарстан дроны выстроились в букву Z в поддержку спецоперации РФ на Украине и российских военных. Видео опубликовали в местных пабликах, а затем ролик разлетелся по многим интернет-сообществам, в том числе и федеральным.

На кадрах видно, как десятки беспилотников в тёмное время суток роем поднимаются над зданием. За несколько секунд начинают проясняться очертания, и в итоге дроны рисуют в ночном небе большую букву Z.