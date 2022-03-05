Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

"Миннесота Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла "Баффало Сейбрз". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозеяв.

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал три очка, забросив две шайбы и сделав голевую передачу. Он продлил результативную серию до четырёх встреч.

Всего в 52 матчах сезона Капризов записал в свой актив 68 очков (26 голов + 42 передачи). В списке лучших бомбардиров НХЛ он вышел на четвёртое место.