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5 марта, 08:24

Капризов вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Российский нападающий продлил результативную серию до четырёх матчей.

"Миннесота Уайлд" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла "Баффало Сейбрз". Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозеяв.

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов набрал три очка, забросив две шайбы и сделав голевую передачу. Он продлил результативную серию до четырёх встреч.

Всего в 52 матчах сезона Капризов записал в свой актив 68 очков (26 голов + 42 передачи). В списке лучших бомбардиров НХЛ он вышел на четвёртое место.

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Рейтинг возглавляют два хоккеиста "Эдмонтон Ойлерз". У Коннора Макдэвида 79 очков, у Леона Драйзайтля — 78. Третьим идёт Джонатан Юбердо из "Флориды Пантерз" (75).

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ХК "Миннесота Уайлд"

Роман Фейгин

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