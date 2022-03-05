Создатели культовой World of Warcraft приостанавливают продажи своих игр в России

Американская компания Activision Blizzard, являющаяся разработчиком World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty, приостанавливает продажи своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. Об этом сообщил президент корпорации Даниэль Алегре.

"Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт", — заявили в пресс-службе организации.