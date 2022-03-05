Создатели культовой World of Warcraft приостанавливают продажи своих игр в России
Сообщается, что корпорация продолжит поддерживать украинский народ: для Незалежной уже собрано более 300 тысяч долларов.
Американская компания Activision Blizzard, являющаяся разработчиком World of Warcraft, Overwatch, StarCraft, Diablo, Call of Duty, приостанавливает продажи своих игр в России до урегулирования ситуации с Украиной. Об этом сообщил президент корпорации Даниэль Алегре.
"Activision Blizzard приостанавливает продажи своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт", — заявили в пресс-службе организации.
В корпорации также подчеркнули, что продолжат поддерживать украинский народ и обеспечивать безопасность своих сотрудников. Компания собрала более 300 тысяч долларов, чтобы помочь организациям, оказывающим помощь в стране.
Ранее разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Владельцы польской компании уточнили, что запрет на реализацию коснётся цифровых и физических копий. Обращаясь к пользователям, они призвали отнестись к этому с пониманием. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам. Лайф следит за развитием событий.
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