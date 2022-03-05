Экс-премьер Украины Азаров не исключил своего возвращения в политику

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил своего возвращения в политику. Он отметил, что в случае смены власти в стране не станет "отсиживаться в стороне", однако и сам напрашиваться не будет.

"Если будет какая-то необходимость привлечь там мои знания, мой опыт, я не хочу отсиживаться в стороне. Вот процесс восстановления экономики народного хозяйства Украины. Но сам я никуда напрашиваться не буду", — сказал Азаров в беседе с РИА "Новости".

Он также отметил, что в стране достаточно большой выбор специалистов, которых он хорошо знает и которые успели с ним поработать. Однако экс-премьер Незалежной добавил, что часть из них живут, к сожалению, в иммиграции, как и он сам.

При этом он не стал делиться мыслями по поводу того, кто бы мог возглавить Украину, если произойдёт смена власти. По его словам, часть из них живёт в Киеве и таким образом он мог бы подвергнуть их жизнь излишнему и ненужному риску.

"Сейчас задача — прекратить кровопролитие и разрушение страны", — подчеркнул Азаров.