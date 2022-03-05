Coursera приостанавливает работу в России
Пользователям, которые проходят курсы в настоящий момент, разрешили завершить их в течение 90 дней.
Образовательная платформа Coursera приняла решение приостановить деятельность на территории России из-за проводимой Москвой специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса.
"Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей или учебных заведений на Coursera. ... В результате мы приостанавливаем всю нашу деятельность в России", — говорится в заявлении компании.
Платежи из России также временно приниматься не будут, поэтому пользователи смогут продолжать обучение только как слушатели. Тем юзерам, которые проходят курсы в настоящий момент, разрешается завершить их в течение 90 дней.
Ранее об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft.
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