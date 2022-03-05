Coursera приостанавливает работу в России

Пользователям, которые проходят курсы в настоящий момент, разрешили завершить их в течение 90 дней.

Образовательная платформа Coursera приняла решение приостановить деятельность на территории России из-за проводимой Москвой специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса.

"Мы не будем поддерживать финансовое или репутационное благосостояние российских преподавателей или учебных заведений на Coursera. ... В результате мы приостанавливаем всю нашу деятельность в России", — говорится в заявлении компании.