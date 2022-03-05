Никита Михалков высмеял решение украинского суда о его заочном аресте

По мнению Михалкова, решение объявить в международный розыск художника, проживающего в другой стране, только "за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц". Кинорежиссёра также удивила мысль о том, что он может повлиять на территориальную целостность какой-либо страны. Михалков добавил, что хотел бы отправить украинскому генпрокурору Ирине Венедиктовой ссылку на новый экстренный выпуск "Бесогона", однако, по его мнению, "ей это уже не поможет".