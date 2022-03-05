Никита Михалков высмеял решение украинского суда о его заочном аресте
Он отметил, что хотел бы отправить генпрокурору Ирине Венедиктовой ссылку на новый выпуск "Бесогона", однако, по его мнению, "ей это уже не поможет".
Народный артист РСФСР, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков удивился, услышав, что украинский суд заочно арестовал его по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность Украины". Об этом сообщили в пресс-службе режиссёра.
По мнению Михалкова, решение объявить в международный розыск художника, проживающего в другой стране, только "за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц". Кинорежиссёра также удивила мысль о том, что он может повлиять на территориальную целостность какой-либо страны. Михалков добавил, что хотел бы отправить украинскому генпрокурору Ирине Венедиктовой ссылку на новый экстренный выпуск "Бесогона", однако, по его мнению, "ей это уже не поможет".
Ранее народный артист РФ Александр Панкратов-Чёрный поддержал российскую "Операцию Z", сказав: "Мы не могли поступить иначе". Актёр вспомнил, как во время его поездок на Украину националисты срывали съёмки в Киеве, запрещали работать в Одессе и откручивали гайки на колёсах.
ТАСС / Новодерёжкин Антон