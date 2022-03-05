Борис Джонсон оценил вероятность прямого противостояния войск Запада и России на Украине

"Ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину. Или что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц произнёс такую речь, и Германия теперь займёт подобную позицию. Однако до идеи прямого противостояния западных войск России ещё далеко", — сказал глава британского кабмина в интервью немецкой газете Welt am Sonntag .

При этом он отметил, что Запад стал более сплочённым. Джонсон также предупредил, что последствия этого было бы очень трудно контролировать. Он подчеркнул также, что "не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска" на Украину. Глава британского кабмина также вновь высказался против введения бесполётной зоны над Незалежной, поскольку это, по его мнению, может привести к конфронтации РФ и НАТО.