Борис Джонсон оценил вероятность прямого противостояния войск Запада и России на Украине

Глава британского кабмина также вновь высказался против введения бесполётной зоны над Незалежной, поскольку это, по его мнению, может привести к конфронтации РФ и НАТО.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил вероятность прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине. По его оценке, до такого сценария "ещё далеко".

"Ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину. Или что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц произнёс такую речь, и Германия теперь займёт подобную позицию. Однако до идеи прямого противостояния западных войск России ещё далеко", — сказал глава британского кабмина в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.