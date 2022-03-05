Борис Джонсон оценил вероятность прямого противостояния войск Запада и России на Украине
Глава британского кабмина также вновь высказался против введения бесполётной зоны над Незалежной, поскольку это, по его мнению, может привести к конфронтации РФ и НАТО.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил вероятность прямого военного противостояния между Россией и Западом на Украине. По его оценке, до такого сценария "ещё далеко".
"Ещё несколько недель назад никто бы не поверил, что европейские страны, такие как Великобритания, отправят оружие на Украину. Или что [канцлер ФРГ] Олаф Шольц произнёс такую речь, и Германия теперь займёт подобную позицию. Однако до идеи прямого противостояния западных войск России ещё далеко", — сказал глава британского кабмина в интервью немецкой газете Welt am Sonntag.
При этом он отметил, что Запад стал более сплочённым. Джонсон также предупредил, что последствия этого было бы очень трудно контролировать. Он подчеркнул также, что "не знает ни одной западной страны, которая хотела бы отправить войска" на Украину. Глава британского кабмина также вновь высказался против введения бесполётной зоны над Незалежной, поскольку это, по его мнению, может привести к конфронтации РФ и НАТО.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речи о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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