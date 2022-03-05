Сергачёв принёс "Тампе-Бэй" победу в матче НХЛ против "Детройта"
В трёх последних играх российский защитник отметился двумя голами.
Защитник "Тампы-Бэй" Михаил Сергачёв забросил победную шайбу в большинстве в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Для Сергачёва гол стал вторым в трёх последних играх. Всего в 50 матчах сезона он набрал 28 очков (четыре шайбы и 24 результативные передачи).
Помимо Сергачёва в составе действующих обладателей Кубка Стэнли по разу отличились канадцы Брейден Пойнт и Стивен Стэмкос. Российский нападающий Никита Кучеров сделал две результативные передачи.
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