Сергачёв принёс "Тампе-Бэй" победу в матче НХЛ против "Детройта"

Защитник "Тампы-Бэй" Михаил Сергачёв забросил победную шайбу в большинстве в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Для Сергачёва гол стал вторым в трёх последних играх. Всего в 50 матчах сезона он набрал 28 очков (четыре шайбы и 24 результативные передачи).