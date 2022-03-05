Политолог Гусев назвал провокацией слова Зеленского о слабости НАТО
По его мнению, ни Североатлантический альянс, ни Вашингтон не смогут сейчас "закрыть небо" над Украиной от Военно-воздушных сил России.
Североатлантическому альянсу незачем вводить "бесполётную зону" над Украиной, так как это воздушное пространство контролируют сейчас Вооружённые силы России и такой шаг НАТО мог бы привести к конфликту. Поэтому обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса по этому вопросу являются провокацией, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
В беседе с Лайфом он объяснил, что НАТО всегда рассматривало Украину как орудие, механизм борьбы с Россией. В данный момент любые недружественные действия по отношению к РФ со стороны альянса приведут к большему обострению ситуации. Кроме того, по мнению политолога, ни НАТО, ни США не смогли бы сейчас закрыть воздушное пространство над Украиной от российских ВВС.
"Поэтому любые потуги — это то, что называется постскриптум. Всё, что говорил Зеленский, — это постскриптум. [Генсек альянса Йенс] Столтенберг дал чётко понять, что ни в какие авантюры по поводу Украины они ввязываться не будут. Зеленский, заявляя, что НАТО слабое, провоцирует руководство — и Столтенберга, и американцев", — считает Гусев.
Ранее Зеленский усомнился в способности НАТО кого-то защитить. Встречу глав МИД альянса, состоявшуюся в Брюсселе 4 марта, украинский президент оценил как слабую. Он отметил, что не все члены блока единодушны в решениях.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.