Политолог Гусев назвал провокацией слова Зеленского о слабости НАТО

По его мнению, ни Североатлантический альянс, ни Вашингтон не смогут сейчас "закрыть небо" над Украиной от Военно-воздушных сил России.

Североатлантическому альянсу незачем вводить "бесполётную зону" над Украиной, так как это воздушное пространство контролируют сейчас Вооружённые силы России и такой шаг НАТО мог бы привести к конфликту. Поэтому обвинения президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса по этому вопросу являются провокацией, считает доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

В беседе с Лайфом он объяснил, что НАТО всегда рассматривало Украину как орудие, механизм борьбы с Россией. В данный момент любые недружественные действия по отношению к РФ со стороны альянса приведут к большему обострению ситуации. Кроме того, по мнению политолога, ни НАТО, ни США не смогли бы сейчас закрыть воздушное пространство над Украиной от российских ВВС.

"Поэтому любые потуги — это то, что называется постскриптум. Всё, что говорил Зеленский, — это постскриптум. [Генсек альянса Йенс] Столтенберг дал чётко понять, что ни в какие авантюры по поводу Украины они ввязываться не будут. Зеленский, заявляя, что НАТО слабое, провоцирует руководство — и Столтенберга, и американцев", — считает Гусев.