"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме
В холдинге отметили, что заявки зарубежных потребителей на 5 марта составляют 109,5 миллиона кубических метров.
Компания "Газпром" продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. По его словам, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, сегодня, 5 марта, они остались на том же уровне.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей, 109,5 миллиона кубических метров на 5 марта", — сообщил он.
Ранее Лайф писал, что экспорт газа с Украины полностью приостановлен. Своё решение Киев объяснил рисками, связанными с проведением специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z", о которой объявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Юрий Смитюк