"Газпром" поставляет газ для транзита в Европу через Украину в штатном режиме

Компания "Газпром" продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа для транзита в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. По его словам, заявки на 4 марта составляли 109,5 миллиона кубических метров, сегодня, 5 марта, они остались на том же уровне.