Украина планирует эвакуировать из Мариуполя более 200 тысяч человек

Ранее были открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.

Украинские власти предполагают, что из Мариуполя по объявленным ранее гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч гражданских, а из Волновахи — свыше 15 тысяч. Такие цифры привела вице-премьер Незалежной, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.

"По состоянию на настоящее время маршруты будут происходить по следующим направлениям: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бельмак – Пологи – Орехов – Запорожье. Это первый канал. Мы планируем вывезти более 200 тысяч человек. Следующий маршрут: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье. Тут мы планируем эвакуировать более 15 тысяч человек", — сказала вице-премьер в эфире "Украины-24".