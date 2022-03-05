Украина планирует эвакуировать из Мариуполя более 200 тысяч человек
Ранее были открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи.
Украинские власти предполагают, что из Мариуполя по объявленным ранее гуманитарным коридорам будет вывезено более 200 тысяч гражданских, а из Волновахи — свыше 15 тысяч. Такие цифры привела вице-премьер Незалежной, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук.
"По состоянию на настоящее время маршруты будут происходить по следующим направлениям: Мариуполь – Никольское – Розовка – Бельмак – Пологи – Орехов – Запорожье. Это первый канал. Мы планируем вывезти более 200 тысяч человек. Следующий маршрут: Волноваха – Валерьяновка – Новоандреевка – Кирилловка – Угледар – Покровск – Запорожье. Тут мы планируем эвакуировать более 15 тысяч человек", — сказала вице-премьер в эфире "Украины-24".
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY