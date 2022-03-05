10 негласных правил секса, которых стоит придерживаться, если хочешь повторения

"Обращение ко всем девушкам, которые любят позу наездницы. Дорогие, вообще-то, член очень хрупкий. Поосторожнее", — Commercial_Quarter_6.

"Мужчины, никогда не говорите своим партнёршам: "С бывшими у меня таких проблем не было". Запомните, все женщины разные", — daytimeinsomnia.

"Подстригите и отшлифуйте ногти, если планируете засовывать их в другого человека!" — pengd0t.

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"Парни, если ваша девушка говорит, что она "уже близко", пожалуйста, не надо ускоряться или, наоборот, замедляться. Двигайтесь ровно так, как и двигались", — tinybirdblue.

"Ни в коем случае не начинайте говорить о своих бывших или детях прямо во время процесса", — cruiserman_80.

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"Банальная гигиена. Перед сексом помойте своё... всё", — Snooty_Goat.

"Не смейтесь, если у партнёра срывается голос во время стонов", — KingK0a.

"Если вам что-то особенно понравилось с новым партнёром, просто наслаждайтесь этим и не вздумайте спрашивать, где он или она этому научились", — ArmyOfDog.

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"Когда вы закончили, обнимитесь и поцелуйтесь. Это помогает", — ShalidorsSecret.