6 необъяснимых историй пользователей Reddit, которые точно заставят поверить в мистику

На Reddit люди часто делятся интересными историями из жизни. На этот раз популярным стал тред про мистические и невероятно странные события, которые происходили с пользователями этой платформы. Мы всё прочитали и спешим рассказать про самые интересные случаи.

Встреча на стоянке с незнакомцем с открытым переломом руки

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"На стоянке ко мне подошёл мужчина с открытым переломом руки (кость торчала наружу и отсутствовала большая часть мышц вместе с кожей), который хладнокровно попросил сигарету. Меня это сильно напугало, поэтому я ответил, что вызываю службу спасения. После этих слов незнакомец сразу убежал, но я всё равно передал его описание в 911. Крови было немного, но парню явно требовалась немедленная медицинская помощь. Произошло всё в Сан-Хосе днём около пяти-шести лет назад. Этот образ до сих пор вызывает у меня кошмары", — bradbrok.

Безлюдный кинозал

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"Отец, брат и я однажды решили пойти в кинотеатр во Флориде. Было около четырёх часов дня — темнело, но на улице было ещё достаточно светло. Мы подошли к кассе, чтобы купить билеты, но вдруг поняли, что вокруг — никого: ни сотрудников, ни других посетителей. Поэтому мы просто вошли внутрь кинотеатра, оглядываясь по сторонам в попытке найти хоть кого-то из персонала, чтобы заплатить за вход. Но так никого и не встретили. Хотя в каждом из залов показывали кино (мы проверили), людей по-прежнему не было. Так что мы просто заняли свободные места, посмотрели фильм, а потом ушли, так ни с кем и не столкнувшись. Очень странно", — alrxa.

Чужак у двери дома

"Это случилось в 1984 году, мне тогда было 15 лет и я осталась одна в доме старшей сестры. Было позднее утро, я выходила из душа, укутанная в полотенце, когда услышала шум снаружи. Выглянув в окно, увидела, как совершенно незнакомый мне человек привязывает дверную ручку к перилам террасы поводком и прислоняет к двери швабру. Я тут же позвонила сестре, рассказала, что случилось, оделась и выбежала из дома через другой вход, чтобы спрятаться в кустах и дождаться оттуда приезда полиции. Кстати, её дом стоял дальше всех, соседей рядом не было. Позже выяснилось, что дверь, которую чужак привязывал, была не заперта! Понятия не имею, как долго он там простоял, прежде чем я узнала о его присутствии. Даже спустя время мы не узнали, что это был за человек и с какими намерениями приходил… кроме жутких мыслей, на ум ничего не приходит", — m1shmc.

Автомобиль сошёл с ума

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"Жутко, но вполне объяснимо. Мой папа работает фельдшером, и одной из причин вызова стал внедорожник, утонувший в реке, который спасатели вытащили. Машина явно не была заведена, а два парня внутри уже скончались. Но когда сотрудники доставали мёртвых мужчин из машины, на ней внезапно загорелись все огни, дворники начали работать на полную мощность, а сам внедорожник оглушающе заревел. Напугало авто тогда всех будь здоров", — hamaharg.

Нога лошади у порога

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"Раньше я жила на ферме, и однажды утром недалеко от порога нашла почти целую ногу лошади. Выглядела та свежей, будто ещё недавно была частью животного. Мы тут же помчались в загон проверить питомцев и обнаружили, что все наши лошади в полном порядке. Конечность убрали, но так и не получили никаких объяснений, откуда она вообще взялась! Очень жутко! P.S. Это произошло в Канберре, Австралия, поэтому здесь нет горных львов или медведей", — Mushylover6969.

Самолёт-призрак

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