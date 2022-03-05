Вот это кринж! Пять звёзд, опозорившихся на камеру

Звёзды эстрады и кино точно такие же люди, как и мы с вами, хотя иногда в это трудно поверить. Но все ошибаются, попадают в неловкие ситуации и публично позорятся. С последним у селебрити даже больше шансов "упасть на дно", чем у нас. Вот подборка знаменитостей, чьё унижение навсегда осталось в Сети.

Мадонна

Певица Мадонна. Фото © Getty Images / Gareth Cattermole

Мадонна — ветеран зарубежной эстрады. Певица столько лет упорно выступает на сцене, поэтому неудивительно, что с ней происходило много кринжовых и неловких моментов. Давайте вспомним одно из её самых эффектных и запоминающихся падений. Инцидент произошёл на церемонии вручения наград BRIT Awards в 2015 году, когда селебрити упала со сцены после того, как танцор сорвал с неё плащ. Но, несмотря на столь неловкий момент, певица быстро встала и продолжила выступление.

Дженнифер Лоуренс

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото © Getty Images / Kevin Winter

Голливудская звезда Дженнифер Лоуренс стала популярна прежде всего благодаря одной вещи: она вызывает умиление. Лоуренс сама часто шутит про свою неуклюжесть. Простой пример: на вручении премии "Оскар" в 2013 году, когда селебрити поднималась на сцену, чтобы получить заслуженную статуэтку за лучшую женскую роль, Дженнифер запуталась ногой в своём же платье и упала. Но это не лишило её хорошего настроения.

Бритни Спирс

Певица Бритни Спирс. Фото © Getty Images / Gareth Cattermole / BCU18

Совсем недавно звезда конца девяностых – начала нулевых взорвала Интернет откровенными фото, которые без зазрения совести постит после освобождения от отцовской опеки. Но и до этого Бритни Спирс не оставалась в тени. А всё из-за неловких ситуаций, случавшихся с ней на сцене. Как пример, на одном из выступлений у Бритни слетел парик (точнее накладная прядь), которая несчастно осталась лежать на полу до самого конца номера.

Майли Сайрус

Кадр из видео © YouTube / Poofy Butternut

Не успел 2022 год толком начаться, а певица уже оконфузилась. Дело в том, что Майли, выступавшая в новогоднем шоу, приоделась в короткий топ и мини-юбку. Серебряный цвет должен был принести ей удачу в новом году, а не наоборот. Прямо во время исполнения Party in the USA топ лопнул, испортив настроение Сайрус, но подняв — всем поклонникам, сидевшим в первом ряду.

Филлип Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев