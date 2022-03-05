Обезображенная экс-жена Аршавина показала, как выглядит нос после операции по восстановлению

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина постепенно возвращается к нормальной жизни после всех неурядиц, с ней произошедших. В новом посте в "Инстаграме" Казьмина показала, как выглядит её нос после операции. Напомним, из-за редкого аутоиммунного заболевания орган обоняния у девушки буквально ввалился, лицо оказалось изуродовано.

"Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное — я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга, который, я вообще не поняла, откуда взялся и, видимо, сфантазировал себя всесильным, чтобы чужими руками отнять у меня жизнь. Лёша, всё, твоё выступление окончено!" — обратилась Казьмина к горе-родственникам в посте.

Алиса Казьмина после операции. Фото © Instagram / arshavina_alisia_7