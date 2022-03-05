Обезображенная экс-жена Аршавина показала, как выглядит нос после операции по восстановлению
А ещё Казьмина обратилась к маме и своему первому супругу, которые решили превратить жизнь Алисы в кошмар. Девушке предстоит вторая пластическая операция, но теперь она не боится никого и ничего.
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина постепенно возвращается к нормальной жизни после всех неурядиц, с ней произошедших. В новом посте в "Инстаграме" Казьмина показала, как выглядит её нос после операции. Напомним, из-за редкого аутоиммунного заболевания орган обоняния у девушки буквально ввалился, лицо оказалось изуродовано.
"Мам, я жива! У меня есть волосы и нос! Укладка и макияж! И живые глаза! И главное — я больше не боюсь ни тебя, ни мужа твоего, ни первого супруга, который, я вообще не поняла, откуда взялся и, видимо, сфантазировал себя всесильным, чтобы чужими руками отнять у меня жизнь. Лёша, всё, твоё выступление окончено!" — обратилась Казьмина к горе-родственникам в посте.
Алиса Казьмина после операции. Фото © Instagram / arshavina_alisia_7
Впереди Алису ждёт вторая пластика, однако девушка заметила, что и сейчас выглядит прекрасно. Она поблагодарила тех, кто стоял за неё горой. Недавно Казьмина призналась, что родные намеренно заразили её сифилисом. Ей пришлось буквально подниматься с колен. В посте экс-жена Аршавина также отдельно обратилась к маме с фразой "береги себя". Девушка заметила, что больше этих слов не произнесёт. Теперь Алиса считает, что брак со спортсменом можно было бы сохранить, если бы не влияние её мамы. Казьмина указала, что футболист не любил тёщу и правильно делал, — видимо, разглядел сущность женщины.
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