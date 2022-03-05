Тимати удивил диджей в составе украинской делегации на переговорах с Россией

Рэпер убеждён, что "диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель — переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет закалки, обучения, практики и подготовки".

Давид Арахамия. Видео © Instagram / timatiofficial

Российский исполнитель Тимати заявил, что в составе украинской делегации в переговорах между российской стороной и Киевом оказался диджей. Речь идёт о главе правящей фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии. Об этом он сообщил у себя в "Инстаграме".

"Я не политик, я просто с трудом смотрю на этот сюрреализм и пытаюсь понять: как должны проходить двусторонние переговоры по урегулированию конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет диджей. Я ни в коем случае не глумлюсь. Просто пытаюсь понять…"— написал артист в сториз.