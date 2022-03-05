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5 марта, 12:07
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Тимати удивил диджей в составе украинской делегации на переговорах с Россией

Рэпер убеждён, что "диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель — переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет закалки, обучения, практики и подготовки".

<p>Давид Арахамия. Скриншот © Instagram / <a href="https://instagram.com/timatiofficial?utm_medium=copy_link" target="_blank" rel="noopener noreferrer">timatiofficial</a></p>

Давид Арахамия. Скриншот © Instagram / timatiofficial

Давид Арахамия. Видео © Instagram / timatiofficial

Российский исполнитель Тимати заявил, что в составе украинской делегации в переговорах между российской стороной и Киевом оказался диджей. Речь идёт о главе правящей фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии. Об этом он сообщил у себя в "Инстаграме".

"Я не политик, я просто с трудом смотрю на этот сюрреализм и пытаюсь понять: как должны проходить двусторонние переговоры по урегулированию конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет диджей. Я ни в коем случае не глумлюсь. Просто пытаюсь понять…"— написал артист в сториз.

Этот факт весьма удивил рэпера. На своей странице он написал, что "диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель — переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет закалки, обучения, практики и подготовки". По его словам, "на практике всё это приводит к катастрофе".

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Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Второй раунд переговоров прошёл 3 марта. Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта.

Оксана Попова

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