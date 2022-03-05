ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 12:07
25574

Тимати удивил диджей в составе украинской делегации на переговорах с Россией

Давид Арахамия. Скриншот © Instagram / timatiofficial

Давид Арахамия. Скриншот © Instagram / timatiofficial

Рэпер убеждён, что "диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель — переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет закалки, обучения, практики и подготовки".

Давид Арахамия. Видео © Instagram / timatiofficial

Российский исполнитель Тимати заявил, что в составе украинской делегации в переговорах между российской стороной и Киевом оказался диджей. Речь идёт о главе правящей фракции "Слуга народа" Давиде Арахамии. Об этом он сообщил у себя в "Инстаграме".

"Я не политик, я просто с трудом смотрю на этот сюрреализм и пытаюсь понять: как должны проходить двусторонние переговоры по урегулированию конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет диджей. Я ни в коем случае не глумлюсь. Просто пытаюсь понять…"— написал артист в сториз.

Этот факт весьма удивил рэпера. На своей странице он написал, что "диджей не может стать физиком-ядерщиком, а водитель — переквалифицироваться в космонавта, проскочив десятки лет закалки, обучения, практики и подготовки". По его словам, "на практике всё это приводит к катастрофе".

Соратник Зеленского жалеет об упущенном шансе "шантажировать весь мир"
Соратник Зеленского жалеет об упущенном шансе "шантажировать весь мир"

Напомним, 28 февраля в Гомельской области Белоруссии состоялись российско-украинские переговоры. Они продлились пять часов. Владимир Мединский сообщил, что в ходе встречи сторонам удалось найти точки, "по которым можно прогнозировать общие позиции". Второй раунд переговоров прошёл 3 марта. Третий этап переговоров РФ и Украины может состояться 5 или 6 марта.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Тимати (Тимур Юнусов-рэпер)
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Знаменитости
  • Политика
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar