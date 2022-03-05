Лавров: Киев придумывает предлоги, чтобы отложить переговоры с Россией
По мнению министра, эта ситуация выглядит достаточно странно, так как именно украинская сторона должна быть больше всех заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.
Украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить переговоры с Россией, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Насчёт перспектив переговоров, пока наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны. Как и первые два раунда переговоров, ситуация выглядит достаточно странно", — сказал министр.
Он пояснил, что все вроде бы хотят скорейшего достижения согласия, урегулирования конфликта, однако самая заинтересованная сторона — украинская — постоянно задерживается и переносит сроки, всё дальше отодвигая очередную встречу.
Напомним, второй раунд переговоров российской и украинской делегаций состоялся в Белоруссии. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать с российским лидером Владимиром Путиным все вопросы, включая ДНР и ЛНР. Он сказал в интервью иностранным СМИ, что другого средства, кроме переговоров, в данном случае нет, и попросил российского лидера провести с ним очную встречу.
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