Лавров: Киев придумывает предлоги, чтобы отложить переговоры с Россией

По мнению министра, эта ситуация выглядит достаточно странно, так как именно украинская сторона должна быть больше всех заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта.

Украинская сторона постоянно придумывает предлоги, чтобы отложить переговоры с Россией, заявил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Насчёт перспектив переговоров, пока наши участники ожидают хоть какой-то информации с украинской стороны. Как и первые два раунда переговоров, ситуация выглядит достаточно странно", — сказал министр.