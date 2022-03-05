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5 марта, 11:56

Профессор СПбГУ Громова предложила написать Путину письмо поддержки

По её мнению, сейчас россиянам необходимо сплотиться, помочь стране и её лидеру, а не сидеть и ждать, когда всё само собой устроится.

Заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ Людмила Громова выступила с предложением подписать письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину. Она выразила надежду на то, что её коллеги и все те, "кому небезразлична судьба России, кому дороги идеалы правды и справедливости", поддержат эту инициативу.

В беседе с Лайфом Громова отметила, что на президентских выборах она проголосовала за Путина, тем самым выразив своё доверие российскому лидеру. По её мнению, главе государства сейчас непросто и ему необходима поддержка россиян.

"Ответы можно найти в нашей истории. Когда стране грозит опасность, мы должны сплачиваться и не имеем права молчать и ждать, что всё само собой устроится. Наша сила — в единстве", — считает завкафедрой.

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Ранее Лайф писал о том, что многие общественные организации высказались в поддержку "Операции Z". Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже поддержали ассоциации развития педагогического образования, юристов, а также вузов искусства и культуры. Члены её правления призвали сограждан не поддаваться на провокации противников, которые пытаются разжечь в России внутренние конфликты, вызвать хаос и нестабильность.

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Kremlin.ru

Александра Васильева

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