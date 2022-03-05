Профессор СПбГУ Громова предложила написать Путину письмо поддержки

Заведующая кафедрой истории журналистики СПбГУ Людмила Громова выступила с предложением подписать письмо поддержки президенту РФ Владимиру Путину. Она выразила надежду на то, что её коллеги и все те, "кому небезразлична судьба России, кому дороги идеалы правды и справедливости", поддержат эту инициативу.

В беседе с Лайфом Громова отметила, что на президентских выборах она проголосовала за Путина, тем самым выразив своё доверие российскому лидеру. По её мнению, главе государства сейчас непросто и ему необходима поддержка россиян.

"Ответы можно найти в нашей истории. Когда стране грозит опасность, мы должны сплачиваться и не имеем права молчать и ждать, что всё само собой устроится. Наша сила — в единстве", — считает завкафедрой.