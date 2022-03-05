Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом

Он также призвал главу Незалежной прекратить вооружённый конфликт, пока тот ещё на это способен, отметив, что в обратном случае его "порвут на куски" как того, кто "утопил свою страну в крови".

Украинский депутат Кива записал видеообращение к Владимиру Зеленскому. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Украинский депутат Илья Кива назвал президента Незалежной Владимира Зеленского наркоманом. В своём видеообращении он заявил, что политик давно потерял связь с реальностью и живёт "в иллюзии кокаинового опьянения", а также добавил, что от него отказались все западные партнёры.

По мнению Кивы, Зеленский своими приказами уничтожает не только солдат, но и женщин, детей, стариков. Он заявил, что власти фактически заперли их в городах, обрекая на неминуемую смерть.

"Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнёры. НАТО тебе сказало, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", — добавил депутат.

При этом он призвал главу Незалежной прекратить вооружённый конфликт, пока Зеленский ещё на это способен.