Украинский депутат Кива назвал Зеленского наркоманом
Он также призвал главу Незалежной прекратить вооружённый конфликт, пока тот ещё на это способен, отметив, что в обратном случае его "порвут на куски" как того, кто "утопил свою страну в крови".
Украинский депутат Кива записал видеообращение к Владимиру Зеленскому. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Украинский депутат Илья Кива назвал президента Незалежной Владимира Зеленского наркоманом. В своём видеообращении он заявил, что политик давно потерял связь с реальностью и живёт "в иллюзии кокаинового опьянения", а также добавил, что от него отказались все западные партнёры.
По мнению Кивы, Зеленский своими приказами уничтожает не только солдат, но и женщин, детей, стариков. Он заявил, что власти фактически заперли их в городах, обрекая на неминуемую смерть.
"Тебя же кинули все, ты же... доболтался таким образом, что от тебя отказались все западные партнёры. НАТО тебе сказало, что больше не будет с тобой ни сотрудничать, оно не видит тебя как переговорщика, как руководителя страны", — добавил депутат.
При этом он призвал главу Незалежной прекратить вооружённый конфликт, пока Зеленский ещё на это способен.
"Завтра она и так закончится, но только тогда тебя будут рвать на куски как того, который не просто предал, а того, кто утопил свою страну в крови", — отметил Кива.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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