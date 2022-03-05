Лавров сообщил об отказе властей Херсона принять гуманитарную помощь из России

Министр выразил сожаление, что судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов, оказались у киевского режима "лишь на последнем месте".

Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это похоже на манеры киевского режима, который руководствуется целью "нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе".

"Когда открылся гуманитарный коридор, наши представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы — сейчас это перепроверяем — власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать", — отметил глава МИД РФ.