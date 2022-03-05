Лавров сообщил об отказе властей Херсона принять гуманитарную помощь из России

Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это похоже на манеры киевского режима, который руководствуется целью "нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе".