Лавров сообщил об отказе властей Херсона принять гуманитарную помощь из России
Министр выразил сожаление, что судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов, оказались у киевского режима "лишь на последнем месте".
Есть информация, что власти Херсона отказались принимать гуманитарную помощь от России. Об этом сообщил на брифинге в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, это похоже на манеры киевского режима, который руководствуется целью "нагнетания конфронтации в грубо русофобском ключе".
"Когда открылся гуманитарный коридор, наши представители Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые поехали помогать гражданским людям эвакуироваться, хотели доставить туда гуманитарную помощь. Вот якобы — сейчас это перепроверяем — власти Херсона отказались такую гуманитарную помощь принимать", — отметил глава МИД РФ.
Лавров выразил сожаление, что судьбы мирных граждан, включая иностранных студентов, оказались у действующих украинских властей "лишь на последнем месте".
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети. В результате украинская сторона приостановила эвакуацию мирных жителей якобы из-за "российских обстрелов".