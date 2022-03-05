МО РФ: Украинские войска и нацбаты использовали режим тишины для перегруппировки

При этом российская сторона заявила о готовности и дальше работать над эвакуацией граждан, несмотря на срыв сегодняшней операции.



Объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По результатам объективного контроля установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а объявленный режим тишины активно использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях", — говорится в его сообщении.

На данный момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым коридорам так никто и не прибыл, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев.

В Минобороны отметили, что готовы и дальше "терпеливо и настойчиво" работать с представителями Украины и международными организациями, несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции. Там также заявили, что вынуждены обратиться напрямую к вице-премьеру Украины Ирине Верещук.