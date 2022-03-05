МО РФ: Украинские войска и нацбаты использовали режим тишины для перегруппировки
При этом российская сторона заявила о готовности и дальше работать над эвакуацией граждан, несмотря на срыв сегодняшней операции.
Объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По результатам объективного контроля установлено, что гуманитарные колонны не формировались, а объявленный режим тишины активно использовался для перегруппировки украинских войск и национальных батальонов на оборонительных позициях", — говорится в его сообщении.
На данный момент из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым коридорам так никто и не прибыл, националисты не выпускают мирных жителей и иностранцев.
В Минобороны отметили, что готовы и дальше "терпеливо и настойчиво" работать с представителями Украины и международными организациями, несмотря на тяжесть последствий срыва сегодняшней гуманитарной операции. Там также заявили, что вынуждены обратиться напрямую к вице-премьеру Украины Ирине Верещук.
"Если киевский режим втянул вас в операцию по созданию более благоприятных условий обороняющимся нацистам, лично скажите об этом украинскому народу, который даст вашим действиям свою политическую оценку", — добавили в ведомстве.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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