Лавров заявил, что Россия с самого начала "Операции Z" была готова обеспечивать гумкоридоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото © МИД РФ
Ранее после объявления режима тишины для эвакуации гражданских боевики националистического полка "Азов" взорвали жилой дом в Мариуполе.
Россия с самого начала проведения специальной военной операции на Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры для выхода мирного населения и иностранных туристов. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С самого начала мы обозначили готовность обеспечивать гуманитарные коридоры — как для мирных жителей соответствующих населённых пунктов, так и для иностранных граждан, которые оказались в это время на территории Украины", — подчеркнул глава МИД РФ.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышел ни один человек. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации. А вскоре после открытия коридора боевики украинского националистического полка "Азов" взорвали дом в Мариуполе. Под завалами оказалось 200 человек, большинство из них — женщины и дети.
- Лавров: Новых сроков проведения третьего раунда переговоров от украинской стороны мы не получили
- "Не последовало встречных шагов": Мазепин заявил, что команда "Хаас" проигнорировала его готовность принять все условия
- Политолог Стариков рассказал, что Россия опередила наступление ВСУ в Донбассе на сутки