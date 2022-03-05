Лавров заявил, что Россия с самого начала "Операции Z" была готова обеспечивать гумкоридоры

Россия с самого начала проведения специальной военной операции на Украине была готова обеспечивать гуманитарные коридоры для выхода мирного населения и иностранных туристов. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"С самого начала мы обозначили готовность обеспечивать гуманитарные коридоры — как для мирных жителей соответствующих населённых пунктов, так и для иностранных граждан, которые оказались в это время на территории Украины", — подчеркнул глава МИД РФ.