На шоу "Дайте сказать!" он раскрыл план Запада, который заключался в том, чтобы уничтожать регион до того момента, пока Россия не вмешается. А затем именно Москву обвинить в агрессии и ввести санкции.

Политолог Николай Стариков рассказал, как Россия опередила масштабную операцию ВСУ в Донбассе. Видео © "Дайте сказать!"

Спецоперация, которую начала Российская армия на Украине, опередила наступление ВСУ в Донбассе всего лишь на сутки. Об этом рассказал политолог Николай Стариков в эфире шоу "Дайте сказать!".

Он напомнил, что Киев за несколько месяцев до этого сформировал огромную военную группировку на линии соприкосновения, а на Западе одновременно велась пропаганда того, что Москва якобы готовится к атаке на Украину.

"План Запада был очень простой — начать наступление. Если Россия ответит — немедленно обвинить Россию ровно в том, в чём они обвиняют нас сейчас, и сделать ровно то, что они делают сейчас. Все эти санкции были прописаны заранее, они их сейчас, как гвоздь, нам забивают", — подчеркнул Стариков.

Наивно думать, отметил он, будто ВСУ после полного разгрома и уничтожения Донбасса остановились бы. Нет. Все эти националистические батальоны пошли бы на Россию, в частности на Крым, добавил политолог. С учётом того что украинский президент Владимир Зеленский просил для страны ядерное оружие, нас ждала атомная война.