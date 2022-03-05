Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе

"Председатель СК поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома украинскими националистами. Он указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Это произошло в 10 часов по московскому времени. Под завалами находится 200 человек, большинство из которых женщины и дети.