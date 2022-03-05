Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе

Он также указал на необходимость принятия необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступлениям националистов.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства подрыва жилого дома украинскими националистами в Мариуполе.

"Председатель СК поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома украинскими националистами. Он указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", — сообщили в пресс-службе ведомства.