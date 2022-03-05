Бастрыкин поручил возбудить дело по факту подрыва жилого дома в Мариуполе
Он также указал на необходимость принятия необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступлениям националистов.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать обстоятельства подрыва жилого дома украинскими националистами в Мариуполе.
"Председатель СК поручил следователям расследовать обстоятельства подрыва жилого дома украинскими националистами. Он указал на необходимость оперативного принятия всех необходимых мер, в том числе во взаимодействии со следственными органами ДНР, направленных на установление всех причастных к преступной деятельности националистов", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что национальный батальон "Азов" взорвал жилой дом в Мариуполе сразу после объявления об открытии гуманитарных коридоров. Это произошло в 10 часов по московскому времени. Под завалами находится 200 человек, большинство из которых женщины и дети.
Напомним, что в Мариуполе и Волновахе с 10 утра начал действовать режим тишины для вывода мирных жителей. Это стало возможно благодаря договорённости российской и украинской сторон о гумкоридорах и маршрутах вывода. В офисе Зеленского тоже подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров, однако за первые два часа, как стало известно ранее, из Мариуполя не вышло ни одного человека. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, гуманитарный коридор для выхода через Запорожье оказался небезопасен, поскольку националисты устраивают там провокации.