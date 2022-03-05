"Краснодар" расторг контракт со шведским футболистом Классоном
Он выступал за клуб с 2017 года, забив в 147 матчах 43 гола.
"Краснодар" договорился со шведским полузащитником Виктором Классоном о расторжении контракта по взаимному согласию. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.
"Краснодар" благодарит Виктора Классона за значительный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее Классон был включён в список футболистов, которыми был приостановлен контракт. В него также вошли эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.
Классон играл за "Краснодар" с 2017 года. Он провёл в составе клуба 147 встреч во всех турнирах, забил 43 мяча и сделал 26 голевых передач.
ФК "Краснодар"