"Краснодар" расторг контракт со шведским футболистом Классоном

"Краснодар" договорился со шведским полузащитником Виктором Классоном о расторжении контракта по взаимному согласию. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"Краснодар" благодарит Виктора Классона за значительный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Классон был включён в список футболистов, которыми был приостановлен контракт. В него также вошли эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.