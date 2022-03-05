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5 марта, 11:08

"Краснодар" расторг контракт со шведским футболистом Классоном

Он выступал за клуб с 2017 года, забив в 147 матчах 43 гола.

"Краснодар" договорился со шведским полузащитником Виктором Классоном о расторжении контракта по взаимному согласию. Об этом сообщается на сайте футбольного клуба.

"Краснодар" благодарит Виктора Классона за значительный вклад в успехи клуба и желает удачи в дальнейшей карьере!" — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Классон был включён в список футболистов, которыми был приостановлен контракт. В него также вошли эквадорский защитник Кристиан Рамирес, парагвайский игрок обороны Хуниор Алонсо, французский хавбек Реми Кабелла, бразильские полузащитники Вандерсон и Кайо, колумбийский нападающий Джон Кордоба и норвежский форвард Эрик Ботхейм.

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Классон играл за "Краснодар" с 2017 года. Он провёл в составе клуба 147 встреч во всех турнирах, забил 43 мяча и сделал 26 голевых передач.

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ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

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