Пушилин заявил, что освобождение Мариуполя осложняется присутствием мирных жителей
По его словам, боевые подразделения Донецка продолжают сжимать кольцо вокруг города, по отдельным кварталам уже идёт зачистка от националистических батальонов.
Освобождение Мариуполя от националистических батальонов осложняется тем, что в городе ещё остаются мирные жители. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".
"Вопрос остаётся открытым, и кольцо, с учётом того что оно сжимается вокруг Мариуполя, и по отдельным кварталам проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов. Тем не менее самая важная ценность, которую мы ставим перед собой, — это сохранение жизни людей", — сказал глава республики.
По словам Пушилина, власти Донецка используют все каналы, чтобы сообщить мирному населению об оказываемой помощи.
Напомним, сегодня российская сторона объявила режим тишины на Украине с 10 часов утра — для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, в Киеве подтвердили согласие на открытие гумкоридоров. Сообщалось, что Украина планирует эвакуировать из Мариуполя более 200 тысяч человек. Однако, по словам Пушилина, гуманитарный коридор через Запорожье небезопасен. Глава ДНР заявил, что там находятся националистические батальоны и уже совершаются провокации.
Ранее Лайф писал, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.