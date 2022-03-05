Пушилин заявил, что освобождение Мариуполя осложняется присутствием мирных жителей

По его словам, боевые подразделения Донецка продолжают сжимать кольцо вокруг города, по отдельным кварталам уже идёт зачистка от националистических батальонов.

Освобождение Мариуполя от националистических батальонов осложняется тем, что в городе ещё остаются мирные жители. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-1".

"Вопрос остаётся открытым, и кольцо, с учётом того что оно сжимается вокруг Мариуполя, и по отдельным кварталам проходит уже зачистка нашими подразделениями от националистических батальонов. Тем не менее самая важная ценность, которую мы ставим перед собой, — это сохранение жизни людей", — сказал глава республики.

По словам Пушилина, власти Донецка используют все каналы, чтобы сообщить мирному населению об оказываемой помощи.