Украинские сети объявили бойкот Coca-Cola из-за работы в России
Компания полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками, среди них Coca-Cola, Fanta, Sprite, "Добрый", "Моя семья", Bonaqua и другие.
Украинские сети супермаркетов Novus, Varus и "Сільпо" снимут с продажи продукцию компании Coca-Cola в связи с тем, что компания продолжает вести деятельность на территории России. Об этом сообщил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.
"Это связано с решением Coca-Cola продолжить свою работу в России", — сообщил депутат и добавил, что товар бренда "исчезает с полок" ряда магазинов.
The Coca-Cola Company — крупнейшая американская компания, которая полностью или частично владеет более чем 350 торговыми марками — как глобальными, так и региональными. Среди них Coca-Cola, Fanta, Sprite, "Добрый", "Моя семья", Bonaqua и другие.
Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
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