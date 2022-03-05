Украинские сети объявили бойкот Coca-Cola из-за работы в России

Украинские сети супермаркетов Novus, Varus и "Сільпо" снимут с продажи продукцию компании Coca-Cola в связи с тем, что компания продолжает вести деятельность на территории России. Об этом сообщил депутат Рады Украины Алексей Гончаренко в своём телеграм-канале.

"Это связано с решением Coca-Cola продолжить свою работу в России", — сообщил депутат и добавил, что товар бренда "исчезает с полок" ряда магазинов.

