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5 марта, 10:06

Песков заявил, что праздники для Путина будут рабочими: Сейчас не до выходных

В честь Международного женского дня в России объявлены выходными 6, 7 и 8 марта.

Несмотря на грядущие праздничные выходные в честь 8 Марта, планы у президента РФ Владимира Путина исключительно рабочие. В нынешней ситуации не до выходных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Планы исключительно рабочие, есть и телефонные переговоры, то есть рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", — отметил представитель Кремля.

Путин присвоил полковнику Бернгарду звание Героя России за подвиг на Украине

Путин присвоил полковнику Бернгарду звание Героя России за подвиг на Украине

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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ТАСС / Андрей Горшков / Пресс-служба Президента РФ

Александр Юнашев

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