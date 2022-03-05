Песков заявил, что праздники для Путина будут рабочими: Сейчас не до выходных
В честь Международного женского дня в России объявлены выходными 6, 7 и 8 марта.
Несмотря на грядущие праздничные выходные в честь 8 Марта, планы у президента РФ Владимира Путина исключительно рабочие. В нынешней ситуации не до выходных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Планы исключительно рабочие, есть и телефонные переговоры, то есть рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", — отметил представитель Кремля.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Лента новостей
ТАСС / Андрей Горшков / Пресс-служба Президента РФ