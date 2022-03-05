Песков заявил, что праздники для Путина будут рабочими: Сейчас не до выходных

Несмотря на грядущие праздничные выходные в честь 8 Марта, планы у президента РФ Владимира Путина исключительно рабочие. В нынешней ситуации не до выходных, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Планы исключительно рабочие, есть и телефонные переговоры, то есть рабочие дни. Сейчас, конечно, не до выходных", — отметил представитель Кремля.