Политолог Дудчак рассказал о проблемах США с "проталкиванием" антироссийской политики

По мнению эксперта, на Западе нет единого мнения, многие страны понимают, что сегодняшние события на Украине стали последствиями госпереворота.

Страны, которые поддержали антироссийское голосование в ООН, сделали это под колоссальным давлением Вашингтона, сказал Лайфу политолог Александр Дудчак, комментируя заявление эксперта по международной проблематике Теда Карпентера о том, что созданная Америкой коалиция против России в ООН столкнулась с серьёзными проблемами.

По мнению политолога, некоторые страны поставили перед фактом очень серьёзных санкций и они были вынуждены проголосовать против России. Эксперт напомнил, что когда американские войска вторглись в Ирак и устроили бомбёжку в Сирии, никто не вводил против них санкции. Несмотря на миллионы погибших, никто не стал наказывать США.