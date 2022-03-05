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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 10:01

Политолог Дудчак рассказал о проблемах США с "проталкиванием" антироссийской политики

По мнению эксперта, на Западе нет единого мнения, многие страны понимают, что сегодняшние события на Украине стали последствиями госпереворота.

Страны, которые поддержали антироссийское голосование в ООН, сделали это под колоссальным давлением Вашингтона, сказал Лайфу политолог Александр Дудчак, комментируя заявление эксперта по международной проблематике Теда Карпентера о том, что созданная Америкой коалиция против России в ООН столкнулась с серьёзными проблемами.

По мнению политолога, некоторые страны поставили перед фактом очень серьёзных санкций и они были вынуждены проголосовать против России. Эксперт напомнил, что когда американские войска вторглись в Ирак и устроили бомбёжку в Сирии, никто не вводил против них санкции. Несмотря на миллионы погибших, никто не стал наказывать США.

"Конечно, единого мнения на Западе нет, и у руля многих европейских стран находятся политические карлики. Тот же [канцлер Германии Олаф] Шольц, который сдаёт экономику страны и благосостояние народа. И не только он. Есть ряд стран, которые понимают, что последствия госпереворота привели к тому, что мы сейчас видим на Украине. Они (США. — Прим. Лайфа) прекрасно знают, что не всё так просто. И это (голосование в ООН. — Прим. Лайфа) один из множества знаков", — считает Дудчак.

Обозреватель NI увидел тревожный знак для США в антироссийском голосовании в ООН
Обозреватель NI увидел тревожный знак для США в антироссийском голосовании в ООН

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил: речи о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В частности, европейские страны договорились отключить некоторые банки РФ от SWIFT. Так, Евросоюз уже отключил от SWIFT ВТБ и ещё шесть российских банков. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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Pixabay

Александра Васильева
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