Страны, которые поддержали антироссийское голосование в ООН, сделали это под колоссальным давлением Вашингтона, сказал Лайфу политолог Александр Дудчак, комментируя заявление эксперта по международной проблематике Теда Карпентера о том, что созданная Америкой коалиция против России в ООН столкнулась с серьёзными проблемами.

По мнению политолога, некоторые страны поставили перед фактом очень серьёзных санкций и они были вынуждены проголосовать против России. Эксперт напомнил, что когда американские войска вторглись в Ирак и устроили бомбёжку в Сирии, никто не вводил против них санкции. Несмотря на миллионы погибших, никто не стал наказывать США.

"Конечно, единого мнения на Западе нет, и у руля многих европейских стран находятся политические карлики. Тот же [канцлер Германии Олаф] Шольц, который сдаёт экономику страны и благосостояние народа. И не только он. Есть ряд стран, которые понимают, что последствия госпереворота привели к тому, что мы сейчас видим на Украине. Они (США. — Прим. Лайфа) прекрасно знают, что не всё так просто. И это (голосование в ООН. — Прим. Лайфа) один из множества знаков", — считает Дудчак.