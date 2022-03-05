МВД вновь предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях

МВД России вновь предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях в связи с распространением в Интернете призывов к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов страны из-за "Операции Z". Официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила об ответственности за подобные действия.

"МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", — подчеркнула представитель министерства.