МВД вновь предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях
Начальникам территориальных органов ведомства поручили предпринять комплекс дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.
МВД России вновь предупредило россиян об ответственности за участие в незаконных акциях в связи с распространением в Интернете призывов к проведению 6 марта несанкционированных публичных мероприятий в ряде регионов страны из-за "Операции Z". Официальный представитель ведомства Ирина Волк напомнила об ответственности за подобные действия.
"МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом", — подчеркнула представитель министерства.
Волк сообщила, что руководством МВД даны поручения начальникам территориальных органов ведомства о реализации комплекса дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
VK / "ДНР Онлайн"