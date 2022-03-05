Турция обсуждает с Россией и Украиной возвращение своих самолётов из Киева

Лайнеры не могут улететь из Борисполя с 24 февраля из-за закрытия воздушного пространства. Турция настаивает на обеспечении безопасности вылета.

Турция обсуждает с Россией и Украиной вопрос возвращения двух своих самолётов из аэропорта Киева, которые находятся там с 24 февраля. Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Вечером 24 февраля мы отправили два наших самолёта А400М с гуманитарной помощью [на Украину]. В то же время мы планировали эвакуировать оттуда наших граждан. Два наших самолёта в настоящее время ожидают в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства после прибытия", — цитирует министра телеканал Haberturk.