Турция обсуждает с Россией и Украиной возвращение своих самолётов из Киева
Лайнеры не могут улететь из Борисполя с 24 февраля из-за закрытия воздушного пространства. Турция настаивает на обеспечении безопасности вылета.
Турция обсуждает с Россией и Украиной вопрос возвращения двух своих самолётов из аэропорта Киева, которые находятся там с 24 февраля. Об этом сообщил
министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Вечером 24 февраля мы отправили два наших самолёта А400М с гуманитарной помощью [на Украину]. В то же время мы планировали эвакуировать оттуда наших граждан. Два наших самолёта в настоящее время ожидают в аэропорту Борисполь в связи с закрытием воздушного пространства после прибытия", — цитирует министра телеканал Haberturk.
Акар призывает российскую и украинскую стороны обеспечить безопасный вылет самолётов в Турцию. По его словам, переговоры ещё продолжаются, но в Анкаре надеются на положительный исход.
Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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