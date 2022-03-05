Зеленский связал с эвакуацией жителей по гумкоридорам судьбу переговоров с Россией
Кроме того, глава Незалежной подчеркнул, что страна уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведения эвакуации мирных жителей 5 марта можно уже будет давать оценку дальнейшему ходу переговоров с Россией.
"Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы договорённость заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, глава Незалежной подчеркнул, что Украина уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи. По его мнению, данные меры должны быть приняты уже сегодня, чтобы суметь спасти людей — особенно женщин, детей и стариков. Это необходимо в том числе для того, чтобы предоставить продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Президент отметил, что помощь властей страны уже в дороге.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Telegram-канал / Владимир Зеленский