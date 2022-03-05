Зеленский связал с эвакуацией жителей по гумкоридорам судьбу переговоров с Россией

Кроме того, глава Незалежной подчеркнул, что страна уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведения эвакуации мирных жителей 5 марта можно уже будет давать оценку дальнейшему ходу переговоров с Россией.

"Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы договорённость заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.