Зеленский связал с эвакуацией жителей по гумкоридорам судьбу переговоров с Россией

"Мы делаем всё с нашей стороны, чтобы договорённость заработала. Это одна из главных задач именно на сегодня. Посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе", — заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, глава Незалежной подчеркнул, что Украина уже направила помощь по гуманитарным коридорам, созданным, в частности, для жителей Мариуполя и Волновахи. По его мнению, данные меры должны быть приняты уже сегодня, чтобы суметь спасти людей — особенно женщин, детей и стариков. Это необходимо в том числе для того, чтобы предоставить продукты питания и лекарства тем, кто остаётся. Президент отметил, что помощь властей страны уже в дороге.