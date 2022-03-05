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5 марта, 11:13

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за рубеж бортами с иностранным лизингом

В ведомстве также отметили, что полёты внутри страны продолжаются без каких-либо ограничений.

Росавиация посоветовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолётами в лизинге от иностранных компаний, с 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — рейсы из-за рубежа, говорится в пресс-службе ведомства.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00:00 часов по московскому времени 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств. С 00:00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в документе. В ведомстве также отметили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.

Лайф писал, что Росавиация до 8 марта продлила запрет на полёты в 11 аэропортов страны. Ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение.

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов страны

Росавиация продлила запрет на полёты в 11 городов страны

Обложка ©

Pexels

Виктория Дитрих

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