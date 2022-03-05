Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать за рубеж бортами с иностранным лизингом

Росавиация посоветовала российским авиакомпаниям, которые владеют самолётами в лизинге от иностранных компаний, с 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 8 марта — рейсы из-за рубежа, говорится в пресс-службе ведомства.

"Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям, имеющим зарегистрированные в реестрах иностранных государств воздушные суда в рамках договора о лизинге с иностранной организацией, следующее: с 00:00 часов по московскому времени 06.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории России в пункты иностранных государств. С 00:00 часов по московскому времени 08.03.2022 временно приостановить перевозку пассажиров и грузов из пунктов на территории иностранных государств в пункты на территории России", — говорится в документе. В ведомстве также отметили, что полёты российских авиакомпаний внутри страны продолжаются без ограничений.