В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с РФ при задержании СБУ

Нардеп Дубинский призвал выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе переговорщиков.

Член украинской делегации, участвующий в первых переговорах с Россией в Гомельской области, Денис Киреев был убит. По предварительной информации, его ликвидировали при задержании Службой безопасности Украины, так как заподозрили в госизмене, сообщил украинский журналист и депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

Он отметил, что у Офиса президента Украины необходимо будет выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе делегации на российско-украинских переговорах.