В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с РФ при задержании СБУ
Переговоры России и Украины. Фото © ТАСС / Кряжев Александр
Нардеп Дубинский призвал выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе переговорщиков.
Член украинской делегации, участвующий в первых переговорах с Россией в Гомельской области, Денис Киреев был убит. По предварительной информации, его ликвидировали при задержании Службой безопасности Украины, так как заподозрили в госизмене, сообщил украинский журналист и депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.
Он отметил, что у Офиса президента Украины необходимо будет выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе делегации на российско-украинских переговорах.
Ранее Лайф писал, что в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.