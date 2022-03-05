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Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 11:07
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В Раде заявили об убийстве члена делегации Киева на переговорах с РФ при задержании СБУ

Переговоры России и Украины. Фото © ТАСС / Кряжев Александр

Переговоры России и Украины. Фото © ТАСС / Кряжев Александр

Нардеп Дубинский призвал выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе переговорщиков.

Член украинской делегации, участвующий в первых переговорах с Россией в Гомельской области, Денис Киреев был убит. По предварительной информации, его ликвидировали при задержании Службой безопасности Украины, так как заподозрили в госизмене, сообщил украинский журналист и депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём телеграм-канале.

Он отметил, что у Офиса президента Украины необходимо будет выяснить, как эксперт банковского сектора оказался в составе делегации на российско-украинских переговорах.

Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться
Советник офиса Зеленского: Позиции РФ и Украины жёсткие, но переговоры будут продолжаться

Ранее Лайф писал, что в Белоруссии состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В России назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется в начале следующей недели.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Александра Васильева
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