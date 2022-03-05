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5 марта, 10:54

Минцифры начало сбор информации о срочных мерах поддержки ИТ-компаний

Респондентам предлагается рассказать о проблемах, с которыми они сталкиваются, и сообщить о необходимых ресурсах для их решения.

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители отрасли могут заполнить соответствующую форму на портале "Госуслуги".

"Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на "Госуслугах" запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки", рассказал замглавы ведомства Максим Паршин.

ИТ-компаниям предлагается рассказать о проблемах, с которыми они в настоящее время сталкиваются, а также о необходимых ресурсах для их решения. Кроме того, респонденты могут выдвинуть для реализации новые проекты и меры поддержки.

Минцифры России опубликовало ответы на вопросы по мерам поддержки отечественной ИТ-отрасли

Минцифры России опубликовало ответы на вопросы по мерам поддержки отечественной ИТ-отрасли

Напомним, 2 марта президент Владимир Путин подписал указ о новых льготах для российских IT-компаний. Документ подразумевает выделение таким организациям грантов на разработки, а также дополнительных средств на увеличение зарплат и улучшение жилищных условий работников. Накануне Минцифры России опубликовало ответы на вопросы по мерам поддержки отечественной ИТ-отрасли.

Обложка ©

Pexels

Оксана Попова

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