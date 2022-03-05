Минцифры начало сбор информации о срочных мерах поддержки ИТ-компаний

Министерство цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ запустило сбор информации о срочных мерах поддержки, необходимых ИТ-компаниям, сообщили в пресс-службе ведомства. Представители отрасли могут заполнить соответствующую форму на портале "Госуслуги".

"Мы в режиме онлайн проводим мониторинг ситуации в ИТ-отрасли и получаем обратную связь о проблемах, с которыми сталкиваются компании. Сбор информации от участников рынка на "Госуслугах" запущен как для максимально оперативного реагирования, так и для разработки новых мер поддержки", — рассказал замглавы ведомства Максим Паршин.