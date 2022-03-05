Песков: Запрет США на покупку российской нефти может перекосить мировые рынки
При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москва внимательно следит за ситуацией.
Планы США ограничить использование российской нефти могут иметь серьёзные последствия для глобального рынка, считает представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьёзных последствий", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отметив, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. Также эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 3 марта стоимость газа в Европе обновила исторический максимум, достигнув почти 2280 долларов.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада, Япония и другие. На этом фоне на мировом рынке растут опасения, что образуется дефицит нефти, её стоимость продолжает быстро расти, как и природного газа. Лайф следит за развитием событий.
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