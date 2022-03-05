Песков: Запрет США на покупку российской нефти может перекосить мировые рынки

"Безусловно, это ситуация, которая может изрядно перекосить мировые энергетические рынки. Это не может не иметь достаточно серьёзных последствий", — сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отметив, что Москва внимательно наблюдает за ситуацией.